Макрон назначил нового министра экологии

Президент Франции Эммануэль Макрон назначил Элизабет Борн министром экологии после отставки Франсуа де Рюжи на фоне обвинений СМИ в растрате госсредств, сообщает пресс-служба Елисейского дворца, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее де Рюжи сообщил, что подал в отставку. Борн занимала должность министра транспорта Франции.

"По предложению премьер-министра президент республики прекратил полномочия государственного министра, министра экологического перехода и солидарности Франсуа де Рюжи по его просьбе. Он назначил Элизабет Борн министром по экологическому переходу и солидарности", - говорится в коммюнике.

Как сообщал на прошлой неделе сайт журналистских расследований Mediapart, де Рюжи во время пребывания на посту спикера Национальной ассамблеи (нижняя палата парламента) тратил государственные средства на роскошные обеды в кругу друзей.

Издание со ссылкой на документы и свидетельства очевидцев пишет, что в 2017-2018 годах в парижском отеле De Lassay – резиденции председателей Нацассамблеи – четой де Рюжи было устроено не менее десяти роскошных приемов. Сообщается, что на этих обедах присутствовало от десяти до 30 гостей, отобранных из дружеского круга де Рюжи.

Как показывают фотографии трапез, их участникам предлагались, в частности, вина Mouton-Rotschild 2004 года (500 евро за бутылку) и Château Cheval-Blanc 2001 года (550 евро). Эти напитки хранятся в погребе парламента, их употребление требует специального разрешения, отмечает сайт. Кроме того, на столах были замечены омары.

Де Рюжи заявил во вторник, что подал жалобу на портал Mediapart за клевету.

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