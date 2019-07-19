Сейсмологи зафиксировали усиление активности вулкана Этна на Сицилии

19 июля 2019 08:45 (UTC+04:00)

Новое усиление активности вулкана Этна на восточном побережье итальянского острова Сицилия зафиксировали специалисты Национального института геофизики и вулканологии Италии (Ingv), передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Речь идет об извержении из так называемого "нового кратера", находящегося в верхней части юго-восточного склона Этны. На сей раз вулкан проснулся 14 июля.

Минувшей ночью специальные тепловые камеры Ingv зафиксировали образование фонтанов раскаленной лавы, взрывы, выбросы пепла и даже небольшой лавовый поток. Эти явления сопровождаются колебаниями земной поверхности малой и средней силы.

Вулканологи из сицилийского центра Ingv оценивают ситуацию как относительно спокойную. Новое усиление активности вулкана не должно сказаться на работе международного аэропорта Катании, где зачастую из-за мощных выбросов пепла приходится прекращать вылет и прием воздушных судов.

По мнению экспертов, нынешнее извержение пока не представляет угрозы ни для людей, ни для материальных объектов.

Этна является самым высоким действующим вулканом в Европе, в июне 2013 года он был внесен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. В марте 2017 года в ходе очередного извержения вулкана на Сицилии были ранены десять человек.

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