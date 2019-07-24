Гуаидо гарантировал защиту активов компании Chevron в Венесуэле

24 июля 2019 00:41 (UTC+04:00)

Спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо, который незаконно провозгласил себя временным президентом страны, подписал указ о гарантиях защиты активов американской нефтегазовой компании Chevron в Венесуэле, сообщается в заявлении его администрации, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Мы уважаем законность, собственность и частные инвестиции. Поэтому мы уважаем обязательства и соглашения с компаниями, которые имеют законные контракты с венесуэльским государством. Мы выпускаем указ о гарантии для активов Chevron Corporation в Венесуэле", - сообщается в заявлении. "Гарантируется право частной собственности активов Chevron Corporation и ее дочерних компаний в Венесуэле в связи с осуществлением деятельности (по добыче - ред.) нефти и природного газа", - сообщается в заявлении.

Ранее агентство Рейтер со ссылкой на советника американского президента Ларри Кудлоу сообщало, что администрация президента США Дональда Трампа обсуждает обновление лицензии, позволяющей нефтяной компании Chevron продолжать работу в Венесуэле, несмотря на американские санкции в отношении нефтяного сектора страны.

Освобождение от санкций, выданное ответственным за санкции подразделением минфина США (OFAC), истекает 27 июля.
Санкции США против Венесуэлы действуют с марта 2015 года, когда президент Барак Обама ввел их против ряда венесуэльских чиновников в ответ на высылку из страны американских дипломатов.

С тех пор санкции неоднократно расширялись. США в последнее время ужесточили ряд санкций против Венесуэлы, в том числе против ее государственных компаний. 28 января США ввели санкции в отношении национальной нефтегазовой компании Венесуэлы PDVSA.

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