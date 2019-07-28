Родственник Кадырова возглавил второй по численности город Чечни

Родственник главы Чечни Рамзана Кадырова Хас-Магомед Кадыров назначен исполняющим обязанности мэра Аргуна, сообщил глава парламента республики Магомед Даудов на своей официальной странице в Instagram, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее СМИ сообщили, что Хас-Магомед Кадыров, которому 28 лет, является близким родственником главы региона Рамзана Кадырова.

"Своим решением Совет депутатов Аргуна возложил эти полномочия (и.о. мэра) на Хас-Магомеда Кадырова, ранее назначенного на должность первого заместителя руководителя мэрии города", - написал Даудов.

Ранее Хас-Магомед Кадыров работал помощником главы Чечни, а также возглавлял управление наркоконтроля МВД по Чечне и управление МВД России по городу Грозному.

"Несмотря на молодой возраст, Хас-Магомед Кадыров имеет опыт работы на руководящих должностях. Уверен, что Хас-Магомед продолжит преобразования в Аргуне", - говорится в сообщении.

По его словам, прежний мэр города Ибрагим Темирбаев "изъявил желание перейти на другую работу".

Город Аргун является вторым по численности населения в Чечне.

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