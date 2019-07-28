Родственник Кадырова возглавил второй по численности город Чечни

28 июля 2019 21:24 (UTC+04:00)

Родственник главы Чечни Рамзана Кадырова Хас-Магомед Кадыров назначен исполняющим обязанности мэра Аргуна, сообщил глава парламента республики Магомед Даудов на своей официальной странице в Instagram, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее СМИ сообщили, что Хас-Магомед Кадыров, которому 28 лет, является близким родственником главы региона Рамзана Кадырова.

"Своим решением Совет депутатов Аргуна возложил эти полномочия (и.о. мэра) на Хас-Магомеда Кадырова, ранее назначенного на должность первого заместителя руководителя мэрии города", - написал Даудов.

Ранее Хас-Магомед Кадыров работал помощником главы Чечни, а также возглавлял управление наркоконтроля МВД по Чечне и управление МВД России по городу Грозному.

"Несмотря на молодой возраст, Хас-Магомед Кадыров имеет опыт работы на руководящих должностях. Уверен, что Хас-Магомед продолжит преобразования в Аргуне", - говорится в сообщении.

По его словам, прежний мэр города Ибрагим Темирбаев "изъявил желание перейти на другую работу".

Город Аргун является вторым по численности населения в Чечне.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева рассказала о встрече с главой Чечни Рамзаном Кадыровым
Политика 25 июня 12:05
В Чечне произошел взрыв на газовой заправке
В мире 11 мая 00:06
Рамзан Кадыров: В Баку откроется представительство Чечни
Политика 3 апреля 11:03
Азербайджан примет участие в международной религиозной конференции в России
Общество 28 марта 16:53
Джамбулат Умаров: Мы не допустим разжигания конфликта между азербайджанским и чеченским народами (Эксклюзив)
Политика 16 февраля 15:53
Чеченцы и азербайджанцы всегда были близки и поддерживали друг друга - помощник председателя Общественной палаты Чечни
Политика 16 февраля 15:31
Лента новостей
Британский эсминец Duncan вошел в воды Персидского залива
В мире 21:35
В Нигерии при нападении боевиков погибло не менее 30 мирных жителей
В мире 21:19
Протестующие в Гонконге устраивают поджоги
Китай 20:50
Роухани надеется, что Джонсон поможет наладить отношения с Британией
Иран 20:21
В Турции нейтрализован один из особо опасных террористов
Турция 20:00
Оппозиция Судана обсудит конституционную декларацию
Другие страны 19:42
Британский эсминец Duncan вошел в воды Персидского залива
Европа 19:21
Видеопроект: PREZİDENT. Müstəqillik. Təhlükəsizlik. Rifah Выпуск от 28.07.2019
Политика 19:00
При атаке на офис кандидата в премьеры в Афганистане погиб человек
В мире 18:53