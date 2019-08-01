ООН предупредила об опасности выхода эпидемии лихорадки Эбола за границы ДР Конго

Зафиксированный в густонаселенном городе Гома в Демократической Республике Конго (ДРК) второй за месяц случай заболевания лихорадкой Эбола свидетельствует о "реальном риске" распространения этой смертельно опасной болезни на соседние страны. Об этом предупредили в распространенном в среду в Женеве совместном заявлении руководители Всемирной организации здравоохранения, Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, Детского фонда ООН и Всемирной продовольственной программы, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Вчера новый случай болезни был подтвержден в Гоме, и пациент впоследствии скончался, - говорится в заявлении. - Это уже второй за месяц случай в городе с населением около миллиона человек". Этот факт говорит об "очень реальном риске дальнейшего распространения [Эболы], возможно, через границы", а также "очень срочной необходимости усиления глобального реагирования и увеличения донорских инвестиций", подчеркивают руководители структур ООН.

1 августа исполняется ровно год после объявления правительством ДРК о зафиксированной в стране вспышке болезни, вызванной вирусом Эбола (БВВЭ). За минувшие 12 месяцев, отмечается в документе, было зарегистрировано более 2600 подтвержденных случаев этого недуга. Более 1800 человек умерли.

Правительство ДРК "нуждается в большей поддержке, чем когда бы то ни было". "На этом критическом перекрестке мы подтверждаем нашу коллективную приверженность [оказанию помощи] жителям ДРК. Мы скорбим по тем, кого потеряли, и призываем к солидарности, чтобы положить конец этой вспышке", - отмечают авторы заявления.

На настоящий момент нет подтвержденных случаев БВВЭ вне провинций Северное Киву и Итури, а также в целом вне границ ДРК. Превентивные меры, принятые в Уганде, привели к тому, что в стране не возникло передачи вируса после того, как 11 июня в нее прибыли три заболевших жителя ДРК.

Эбола передается людям от диких животных и распространяется затем среди людей. Нынешняя вспышка БВВЭ в ДРК стала уже десятой. 28 июля 2018 года органы здравоохранения провинции Северное Киву проинформировали о вызвавших подозрения заболеваниях и смертельных случаях в районе Мангина. Дальнейшие исследования подтвердили, что речь идет об особо опасном заирском штамме вируса. 17 июля 2019 года ВОЗ объявила вспышку БВВЭ в ДРК "чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, вызывающей обеспокоенность в международном плане".

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.