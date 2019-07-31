США получили разведданные о смерти сына бен Ладена

31 июля 2019 22:40 (UTC+04:00)

США получили разведывательные данные о смерти Хамзы бен Ладена - сына основателя террористической группировки "Аль-Каида" Усамы бен Ладена, передает телеканал NBC со ссылкой на трех представителей администрации США, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"США получили разведывательную информацию, что сын и возможный преемник лидера "Аль-Каиды"* Усамы бен Ладена мертв", - сообщает ТВ. Американские чиновники не предоставили деталей о возможной роли США в его смерти.

Ранее США объявили награду до одного миллиона долларов за информацию о Хамзе бен Ладене. Против него также действуют санкции США. По информации госдепартамента, он официально состоит в рядах "Аль-Каиды"* с августа 2015 года и выступает с призывами к атакам против столиц западных стран, в том числе к "мести против США и американцев".

Весной этого года глава бюро дипломатической безопасности госдепартамента США Майкл Эванофф сообщил, что Хамза бен Ладен может скрываться на границе Афганистана и Пакистана или в Иране.

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