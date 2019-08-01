Южнокорейские военные арестовали перешедшего границу солдата армии КНДР

Мужчина, перешедший границу между КНДР и Республикой Корея (РК), является северокорейским солдатом. Об этом в четверг сообщило агентство Yonhap со ссылкой на заявление представителя Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как выяснилось в ходе расследования, отмечает агентство, "мужчина оказался солдатом". Как заметил представитель Объединенного комитета начальников штабов, он "выразил намерение" остаться на территории РК.

Несколько часов назад южнокорейские военные взяли под стражу мужчину, который пересек границу со стороны КНДР и находился в демилитаризованной зоне между двумя странами. Согласно заявлению Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи, "неизвестный человек был обнаружен, когда он продвигался на юг вдоль реки Имджин после пересечения демаркационной линии". Военные взяли его под стражу в соответствии с действующим протоколом между Республикой Корея и КНДР.

Сообщалось также, что военные начали процесс установления личности нарушителя и "расследование деталей и причин пересечения границы мужчиной из Северной Кореи". Объединенный комитет начальников штабов указал, что после этого инцидента "не было замечено никаких необычных действий со стороны северокорейских военных в приграничных районах".

Предыдущий случай пересечения границы из КНДР в Южную Корею был отмечен в декабре прошлого года. Тогда границу между странами перешел северокорейский солдат.

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