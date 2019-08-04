В США полутораметровая акула "отомстила" поймавшему ее рыбаку

В США акула укусила за ногу поймавшего ее рыбака, сообщает Virginian-Pilot. Видео инцидента размещено на YouTube, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Капитан небольшого судна Рик Кейтон вместе с группой мужчин рыбачил в открытом море. Одному из них удалось поймать полутораметровую черноперую акулу.

Кейтон решил помочь поднять морского хищника на борт. Мужчины почти затащили акулу на судно, когда она вцепилась капитану в ногу.

"Она схватила меня!" — слышны крики Кейтона на видео.

Через некоторое время рыбакам удалось высвободить конечность. Рану тут же продезинфицировали. По прибытии на берег Кейтон обратился за помощью к медикам.

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