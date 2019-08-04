Роспотребнадзор начал расследование после отравления детей в Подмосковье

4 августа 2019 03:25 (UTC+04:00)

Специалисты Роспотребнадзора после информации о пищевом отравлении детей в Подмосковье начали эпидемиологическое расследование, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства, передает Trend.

Ранее министерство здравоохранения Московской области сообщало, что семь детей госпитализированы в подмосковную Коломенскую больницу из детского лагеря отдыха, у пострадавших диагностирована кишечная инфекция. В общей сложности за медицинской помощью обратились 10 детей и один взрослый.

"Специалисты Роспотребнадзора незамедлительно после поступления информации об ухудшении самочувствия детей в лагере "Олимп" Коломенского района Московской области выехали на объект для проведения эпидемиологического расследования. В настоящее время ведется отбор проб продуктов питания, воды, смывов с рук персонала.

Эпидемиологическое расследование продолжается", - говорится в сообщении.

Ситуация находится на контроле управления Роспотребнадзора по Московской области, уточнили в пресс-службе.

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