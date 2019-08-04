В работе Facebook и Instagram произошел сбой

4 августа 2019 21:26 (UTC+04:00)

Пользователи Facebook и Instagram из нескольких стран столкнулись со сбоем в работе сервисов, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Отмечается, что сбой в работе обеих соцсетей произошел около 16.30 мск воскресенья. О проблемах сообщают пользователи из России, Японии, Великобритании, Франции, Германии, Польши, Италии, Бразилии, США и других стран.

Больше всего жалоб поступило на сбой в загрузке ленты Instagram (63%) и проблемы с загрузкой графических изображений в Facebook (46%). Кроме того, пользователи испытывают проблемы с входом в свой аккаунт и сбоями при размещении постов в соцсетях.

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