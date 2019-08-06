Площадку для пусков на полигоне Капустин Яр ликвидируют к 2021 году

6 августа 2019 04:30 (UTC+04:00)

Единственная оставшаяся площадка для космических пусков на полигоне Капустин Яр в Астраханской области будет ликвидирована в конце 2020 года, говорится в материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости, передает Trend.

Полигон Капустин Яр принадлежит министерству обороны РФ. В настоящее время на полигоне испытываются оборонительные и наступательные системы вооружения в интересах всех видов и родов войск Вооруженных сил РФ.

В материалах отмечается, что к декабрю 2020 года на площадке 107 полигона Капустин Яр будет утилизировано оборудование и ликвидированы сооружения ракетно-космического комплекса "Восход", использовавшиеся для пусков ракет-носителей "Космос-3М" и К65М-Р. Территории, которые занимали объекты, будут рекультивированы.

Работы выполняются НПО машиностроения по контракту с Роскосмосом. Стоимость работ составляет около 187 миллионов рублей.

С 1961 по 2008 годы с полигона Капустин Яр был осуществлен 101 космический пуск ракет с 106 космическими аппаратами. При этом с площадки 107 в космос стартовало 27 ракет "Космос-3М" и К65М-Р.

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