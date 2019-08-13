Тайфун "Кроса" может вызвать наводнение в Приморье

Тайфун "Кроса", который направляется к Японии, к выходным может подойти к Приморью, вызвать сильные дожди и привести к наводнению, сообщается на сайте Приморского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ранее сообщалось, что тайфун "Кроса" движется по направлению к юго-западной части Японии, ожидается, что основной территории страны он достигнет в четверг и вызовет мощные ливни, которые могут привести к оползням, а количество осадков может превысить 1000 мм. По прогнозам синоптиков, в ночь на 16 августа вихрь переместится на Японское море.

"Существует несколько вариантов дальнейшего передвижения циклона. По одной версии, вихрь будет двигаться на север, в ночь на субботу подойдет к побережью Приморья, а днем выйдет на край, интенсивные дожди пройдут на большей территории, на фоне большой водности рек существует угроза формирования наводнения. По другой версии тайфун, подойдя к побережью Приморья, развернется на северо-восток, а затем уйдет на Охотское море, интенсивные дожди пройдут на востоке края, а на остальной территории дождей будет меньше. По [третьей] версии вихрь непосредственно к побережью не подойдет, а над центральной частью Японского моря повернет на северо-восток, в сторону острова Хоккайдо", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что по состоянию на 13 августа наиболее сложная ситуация с паводками отмечается в бассейнах рек северных районов края: Большая Уссурка, Малиновка, Ореховка, Бикин, высота подъема воды достигает двух метров. "В ближайшие трое суток подъем уровня воды в реках продолжится. 13-14 августа выйдут из берегов реки Бикин и Ореховка в нижнем течении, 14-16 августа река Малиновка и р. Большая Уссурка в нижнем течении, в среднем течении река Большая Уссурка и на её притоках увеличится глубина затопления пойм. Создается угроза подтопления близко расположенных к рекам хозяйственных объектов, сельхозугодий, участков дорог, низководных мостов, пониженных мест в населенных пунктах", - отмечают в Примгидромете.

Утром 13 августа десять домов, а также приусадебные участки оставались подтопленными в результате сильных дождей в ряде районов Приморья. В Дальнереченском районе ливневыми стоками было подтоплено 34 подворья. В населенном пункте Метеоритное Красноармейского района - пять огородов, в населенном пункте Лимонники - две придомовые территории.

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