В Сан-Франциско ограбили жениха Дженнифер Лопес

У жениха поп-певицы Дженнифер Лопес Алекса Родригеса в Сан-Франциско украли электронику и драгоценности на сумму около 500 тысяч долларов, сообщили американские СМИ, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Газета San Francisco Chronicle пишет, что инцидент произошел поздно вечером в воскресенье. Как заявил представитель полиции, злоумышленник похитил фотоаппарат, ноутбук, различные ювелирные изделия и сумку, но не раскрыл информацию о потерпевшем и о сумме украденного.

Однако источники сообщили изданию, что вещи на сумму около 500 тысяч долларов украли именно из машины Родригеса. На фотографии, которую разместила газета, видно, что у машины черного цвета разбито окно.

Кроме того, по информации одного источника, американский спортивный телеканал ESPN арендовал внедорожник черного цвета для Родригеса и сотрудников компании. На машину было совершено нападение, когда мужчина в компании работников канала ужинал в ресторане.

"Я опечален тем, что забрали несколько предметов личного характера и незаменимых, имеющих сентиментальное значение вещей", - сообщил журналу People Родригес.

В свою очередь представитель Родригеса заявил изданию, что "финансовая стоимость этих вещей… сильно преувеличена".

Алекс Родригес (1975) – бывший профессиональный игрок в бейсбол. Закончив профессиональную карьеру, он стал медиаперсоной и начал вести спортивные телепередачи. С февраля 2017 года он состоит в отношениях с певицей Дженнифер Лопес. В 2019 году пара объявила о своей помолвке.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.