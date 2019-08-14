Сирийские войска преследуют бандформирования на границе провинций Идлиб и Хама

Бойцы сирийской армии преследуют банды террористов, действующие в районе административной границы между провинциями Идлиб и Хама на северо-западе страны. Как сообщило в среду агентство SANA, правительственные силы атаковали форпосты террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" в Эль-Таманаа на юге Идлиба и Морике на севере Хамы. Сирийским войскам удалось перекрыть линии снабжения противника и уничтожить несколько реактивных установок залпового огня, из которых боевики обстреливали мирные поселки, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

11 августа сирийские военнослужащие взяли под свой контроль населенные пункты Эль-Хобейт и Сукейк в провинции Идлиб, что позволило им блокировать Хан-Шейхун, расположенный на стратегическом шоссе Хама-Алеппо. В этом районе находится передовая линия обороны бандформирований, которая прикрывает проход к главному плацдарму вооруженной оппозиции в горной местности Джебель-эз-Завия возле границы с Турцией.

Ранее войска прорвали оборонительные рубежи противника на линии Хасрая - Закят на севере провинции Хама. Сирийские военнослужащие находятся сейчас в 2 км от населенных пунктов Эль-Латамна и Кфар-Зейта, куда отступили разгромленные банды экстремистской группировки "Джейш аль-Изза", воюющей на стороне "Джебхат ан-Нусры". Сирийские военнослужащие впервые вступили в эти районы на северо-западе Сирии, которые находились под контролем бандформирований на протяжении семи лет.

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