Сирийские войска преследуют бандформирования на границе провинций Идлиб и Хама

14 августа 2019 04:51 (UTC+04:00)

Бойцы сирийской армии преследуют банды террористов, действующие в районе административной границы между провинциями Идлиб и Хама на северо-западе страны. Как сообщило в среду агентство SANA, правительственные силы атаковали форпосты террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" в Эль-Таманаа на юге Идлиба и Морике на севере Хамы. Сирийским войскам удалось перекрыть линии снабжения противника и уничтожить несколько реактивных установок залпового огня, из которых боевики обстреливали мирные поселки, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

11 августа сирийские военнослужащие взяли под свой контроль населенные пункты Эль-Хобейт и Сукейк в провинции Идлиб, что позволило им блокировать Хан-Шейхун, расположенный на стратегическом шоссе Хама-Алеппо. В этом районе находится передовая линия обороны бандформирований, которая прикрывает проход к главному плацдарму вооруженной оппозиции в горной местности Джебель-эз-Завия возле границы с Турцией.

Ранее войска прорвали оборонительные рубежи противника на линии Хасрая - Закят на севере провинции Хама. Сирийские военнослужащие находятся сейчас в 2 км от населенных пунктов Эль-Латамна и Кфар-Зейта, куда отступили разгромленные банды экстремистской группировки "Джейш аль-Изза", воюющей на стороне "Джебхат ан-Нусры". Сирийские военнослужащие впервые вступили в эти районы на северо-западе Сирии, которые находились под контролем бандформирований на протяжении семи лет.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Войска США останутся в Сирии, заявил Эспер
В мире 16 июля 23:24
ЕС призывает к немедленному прекращению огня в Алеппо для доступа гуманитарной помощи
Арабские страны 18 августа 2016 19:49
Москва считает, что диалог в Женеве надо сделать представительным - Лавров
Арабские страны 1 февраля 2014 13:47
Мнения Турции и Ирана расходятся по вопросу сирийского кризиса - МИД Турции
Турция 8 марта 2013 10:14
Сирия глушит передачи Би-би-си на Ближнем Востоке - спутниковая компания Eutelsat
Арабские страны 19 октября 2012 18:38
Лента новостей
«Карабах» встретится с «Линфилд»
Общество 05:06
В Лондоне полицейский автомобиль сбил женщину
В мире 04:45
В Гонконге задержали пять человек за нападение на полицейских
В мире 04:33
Казахстан отложил финансирование подготовки Байконура к пускам "Союза-5"
В мире 04:30
В Калифорнии в перестрелке погиб полицейский
В мире 03:50
Ипотечный долг США превысил рекорд времен финансового кризиса 2008 года
В мире 03:30
В Казахстане осудили владельца автобуса, в котором погибли 52 человека
Казахстан 03:16
В Гонконге считают, что действия демонстрантов вышли далеко за мирные рамки
В мире 03:09
Аргентина ждет нового повышения цен после "черного понедельника"
В мире 02:57