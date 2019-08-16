Юэн Макгрегор может сыграть Оби-Вана Кеноби в сериале о "Звездных войнах"

Шотландский актер Юэн Макгрегор может снова сыграть рыцаря-джедая Оби-Вана Кеноби в сериале для канала Disney+, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Актер ведет переговоры о возвращении на экраны в этой роли, о чем источнику подтвердили представители студии Disney.

Других подробностей о предстоящих сериях "Звездных войн" пока не сообщается.

Юэн Макгрегор играл в трех частях саги: "Звездные войны. Эпизод I: Скрытая угроза" (1999 год), "Звездные войны. Эпизод II: Атака клонов" (2002 год), "Звездные войны. Эпизод III: Месть ситхов" (2005 год), а также исполнил эпизодическую роль в "Звездные войны: Пробуждение силы" (2015 год).

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