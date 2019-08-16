В Париже задержали подругу мужчины, пытавшегося сесть на самолет с ножом

Полиция задержала подругу мужчины, пытавшегося сесть на самолет, который следовал в Барселону, с керамическим ножом в ручной клади в парижском аэропорту Орли, сообщает газета Parisien со ссылкой на прокуратуру города Кретей, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее сообщалось, что мужчина с керамическим ножом в ручной клади задержан в аэропорту Орли, после того как его сестра сообщила сотрудникам аэропорта об "угрозе нападения". Весь самолет компании Transavia был эвакуирован, а остальные пассажиры прошли дополнительную проверку.

Инцидент произошел в четверг около 18.30 . Начиная с 20.00 аэропорт функционирует в штатном режиме.

По данным газеты, 30-летняя женщина позвонила в полицию, чтобы сообщить о вооруженном мужчине в аэропорту, который якобы планировал совершить теракт. При этом информация оказалась ложной, за что ее и задержали в пятницу.

"Речь идет о его возлюбленной, о его сожительнице", - заявили в прокуратуре, опровергнув ранее появившейся сообщения о том, что в полицию звонила сестра вооруженного.

Отмечается, что задержанный не состоял на учете в правоохранительных органах.

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