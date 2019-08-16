Сирийская армия освободила четыре деревни на юге Идлиба

16 августа 2019 21:52 (UTC+04:00)

Сирийская армия в пятницу установила контроль над четырьмя населенными пунктами на юге провинции Идлиб после боестолкновений с террористами, передает радиостанция Sham FM, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Армия установила контроль над деревнями Абидин, Хирбат-Абидин, Магар аль-Хамам и Хорш ат-Тавиля к северу от города аль-Хубайт на юге провинции Идлиб после столкновений с боевиками в этом районе", - говорится в сообщении.

Аль-Хубайт был освобожден армией от отрядов террористической группировки "Джебхат ан-Нусры" 11 августа.

После переговоров по Сирии в Нур-Султане, 2 августа в Идлибе вступил в силу "режим прекращения огня". Командование вооруженных сил САР заявило, что останавливает боевые действия при условии выполнения Турцией своих обязательств по российско-турецкому договору, достигнутому в сентябре 2018 года в Сочи. Основным пунктом являлся отвод тяжелого и среднего вооружения боевиков на 20 километров от демилитаризованной зоны в Идлибе.

Спустя три дня, 5 августа, армия возобновила операцию из-за невыполнения условий со стороны бандформирований, которые, воспользовавшись затишьем, предприняли попытки атаковать позиции сирийской армии на севере провинции Хама и неоднократно открывали огонь по жилым поселениям в том районе.

Сирийская армия с запада и востока окружает город Хан-Шейхун, расположенный на трассе M5 Дамаск-Алеппо и контролируемый боевиками. Сейчас жители двух городов пользуются объездными дорогами в пустыне, так как большая часть трассы M5 проходит через Идлиб, удерживаемый бандформированиями.

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