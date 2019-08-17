Международные рейтинговые агентства снизили кредитный рейтинг Аргентины

17 августа 2019 02:43 (UTC+04:00)

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) снизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Аргентины до "B-" с "B" на фоне прошедших в минувшие выходные праймериз, прогноз негативный, говорится в сообщении агентства, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Агентство подтверждает краткосрочный рейтинг на уровне "B".

Кроме того, агентство Fitch снизило долгосрочный суверенный рейтинг Аргентины до "CCC" с "B", объясняя это ростом политической неопределенности.

Понижение рейтинга означает, что есть риск того, что государство не сможет в полном объеме выполнять свои финансовые обязательства.

"Негативный прогноз по рейтингу "B-" отражает большую чем один к трем возможность снижения в течение предстоящего года на фоне крайне сложной динамики экономической и политической составляющих, что усугубляется электоральным расписанием. На наш взгляд, возросшая уязвимость кредитного профиля Аргентины обусловлена обесценивающимся валютным курсом, вероятным ускорением инфляции и углубляющейся экономической рецессией", - отмечает агентство S&P.
По мнению экспертов S&P, эти факторы будут все больше ставить под сомнение возможность президентской администрации Аргентины и лидирующего кандидата в президенты справиться с волатильностью рынка.

В свою очередь, Fitch объясняет, что снижение рейтинга Аргентины отражает также серьезное ужесточение финансовых условий в стране и ожидаемое ухудшение макроэкономической среды, что "повышает вероятность суверенного дефолта или какого-либо рода реструктуризации". Агентство отмечает рост рисков платежеспособности страны в связи с возможной сменой политического курса Аргентины после президентских выборов, а также возможность усиления финансового давления в 2020 году, когда страна должна будет погасить облигации на 20 миллиардов долларов.

Итоги праймериз в Аргентине, которые прошли 11 августа, и на которых оппозиция с большим отрывом опередила команду действующего президента, оказались крайне тяжелыми для экономики страны. На следующий день после голосования песо обвалился почти на 30% и до сих пор не может восстановить свои позиции, основной биржевой индекс страны рухнул на 38%, что стало одним из худших показателей за всю историю.

Президентские выборы в Аргентине пройдут в октябре этого года.

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