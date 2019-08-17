Помпео может принять участие в заседании Совбеза ООН по Ближнему Востоку

17 августа 2019 03:55 (UTC+04:00)

Госсекретарь США Майк Помпео во вторник примет участие в заседании Совета Безопасности ООН, посвященном ближневосточной тематике, сообщили РИА Новости в постпредстве Польши, председательствующей в Совбезе, передает Trend.

"Как ожидается, господин Помпео примет участие в заседании Совбеза, посвященном теме "Поддержание международного мира и безопасности: вызовы миру и безопасности на Ближнем Востоке", которое назначено на 15.00", - сказал собеседник агентства.

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