Пять человек погибли из-за удара молнии на Кубе

17 августа 2019 07:11 (UTC+04:00)

Удар молнии на пляже на западе Кубы унес жизни пяти человек, сообщила в пятницу газета Granma, передает Trend со ссылкой на "Интерфакс".

Жертвами стали двое взрослых и трое детей. Все погибшие – кубинцы. Еще один человек пострадал, он отправлен в больницу.

Тела погибших обнаружили под деревом, под которым они пытались укрыться от дождя на пляже в Санта-Крус-дель-Норте, расположенном в 44 км от Гаваны.

Сезон дождей на Кубе приходится на период с мая по октябрь. В это время островное государство чаще всего сталкивается с грозами, которые сопровождаются ударами молний.

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