Правительство и оппозиция Венесуэлы возобновят переговоры в Норвегии

В МИД Норвегии заявили, что переговоры представителей правительства президента Венесуэлы Николаса Мадуро и оппозиции, возглавляемой Хуаном Гуайдо, будут возобновлены, сообщило агентство Associated Press, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

В заявлении ведомства говорится, что обе стороны "продолжат поиск решений" для урегулирования ситуации.

"Стороны вновь подтвердили стремление найти согласованное и конституционное решение, нацеленное на обеспечение благосостояния венесуэльского народа", - отмечается в заявлении МИД Норвегии. При этом конкретных данных о дате таких переговоров не приводится.

Ранее глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса заявил, что Каракас и оппозиция наверняка смогут возобновить диалог по выходу из политического кризиса.

Ранее в августе переговоры между Каракасом и оппозицией, проводимые при посредничестве Норвегии в Барбадосе, были прерваны. Противники Мадуро тогда обвинили его в нежелании рассматривать конкретный план по выходу из кризисной ситуации.

Венесуэльская оппозиция добивается ухода Мадуро от власти, считая его незаконным президентом. Мадуро, в свою очередь, сохраняет реальный контроль над управлением страной и считает узурпатором оппозиционера Гуайдо, провозгласившего себя временным главой государства.

До этого представители властей и оппозиции при посредничестве Норвегии провели в Осло раунд переговоров.

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