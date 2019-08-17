"Барселона" проиграла "Атлетику" в стартовом матче чемпионата Испании по футболу

17 августа 2019 04:20 (UTC+04:00)

"Барселона" в гостях проиграла "Атлетику" со счетом 0:1 в стартовом матче чемпионата Испании по футболу сезона-2019/20, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Победу хозяевам на 89-й минуте принес гол 38-летнего форварда Арица Адуриса, забитый ударом в падении через себя. Нападающий вышел на замену на 88-й минуте.

В матче не принял участия аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси. Форвард продолжает восстанавливаться от травмы ноги, из-за которой он был вынужден пропустить тур команды по США. В составе "Барселоны" первый официальный матч провели голландский полузащитник Френки де Йонг, перешедший из амстердамского "Аякса", и французский нападающий Антуан Гризманн, который пришел в команду из мадридского "Атлетико".

В следующем туре "Барселона", которая является действующим чемпионом Испании, 25 августа примет "БеЕтис", "Атлетик" 24 августа в гостях сыграет с "Хетафе".

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