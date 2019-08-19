В Йемене нашли мумии возрастом около трех тысяч лет

19 августа 2019 00:51 (UTC+04:00)

Древнее поселение и мумии возрастом около трех тысяч лет были обнаружены в окрестностях йеменской столицы Саны, сообщает подконтрольное повстанцам из шиитского движения "Ансар Алла" (хуситам) агентство SABA со ссылкой на министра культуры правительства хуситов Абдаллу Ахмада аль-Кабси, передает Trend со ссылкой на РИА новости.

По словам аль-Кабси, в ходе археологических раскопок были сделаны два открытия в окрестностях Саны – древнее поселение и высеченные в скалах гробницы, в которых находятся мумии эпохи конца каменного века и даже бронзового века возрастом до трех тысяч лет.

Он подчеркнул, что найденное древнее поселение состояло из домов, построенных из камней в конце бронзового века. Что касается мумий, то аль-Кабси отметил, что они были найдены в окрестностях поселения.

В Йемене с 2014 года идет гражданская война между силами президента Абд Раббо Мансура Хади и шиитскими повстанцами-хуситами, с 2015 года на стороне властей выступает коалиция во главе с Саудовской Аравией. Хуситы заняли Сану, правительство переехало в крупный южный порт Аден. В 2017 году в Адене был параллельно создан сепаратистский Переходный совет Южного Йемена, а 7 августа начались столкновения сил Хади и переходного совета, уже 40 человек погибли, 260 были ранены, сам Хади улетел в Эр-Рияд.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Археологическая экспедиция НАНА возобновила исследования в Габале (ФОТО)
Общество 24 июля 14:08
В Шамахы обнаружены развалины древней мечети
Общество 17 июля 18:32
В Китае обнаружили куриные яйца, снесенные более 2 тыс. лет назад - СМИ
В мире 26 марта 19:00
Археологи обнаружили останки мореплавателя, давшего Австралии нынешнее название
Другие страны 25 января 18:18
Археологи нашли в Египте гигантское кладбище времен Тутанхамона
Арабские страны 13 декабря 2018 19:00
Древние курганы в Гяндже и Геранбое будет изучать международная археологическая экспедиция (ФОТО)
Общество 7 июля 2018 10:50
Лента новостей
Премьер Дании исключила возможность продажи Гренландии Соединенным Штатам
В мире 01:26
Cирийские войска вошли в город Хан-Шейхун на юге провинции Идлиб
В мире 01:16
Трамп назвал вопрос покупки Гренландии стратегическим
В мире 01:06
Трехкратный чемпион Англии Эшли Коул завершил карьеру
В мире 00:24
При взрыве бензовоза в Уганде погибли не менее 10 человек
В мире 00:18
В западной части Тихого океана произошло землетрясение
В мире 18 августа 23:54
Ученые показали Землю глазами инопланетян (ФОТО)
В мире 18 августа 23:13
Пожар в столице Бангладеш оставил без крова десять тысяч человек
В мире 18 августа 23:09
Число жертв взрыва бензовоза в Танзании возросло до 95
В мире 18 августа 23:02