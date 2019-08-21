В Марокко обнаружили останки самого древнего стегозавра в мире

Останки самого древнего стегозавра из когда-либо найденных в мире обнаружены в горах Марокко, сообщается в пресс-релизе музея естественной истории в Лондоне, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Новому виду стегозавра присвоили имя Adratiklit boulahfa, что на берберском языке означает "горная ящерица" и подчеркивает особенность местности, где его нашли.

По словам палеонтолога Сюзанны Мэйдмент, изучавшей останки, находка Adratiklit boulahfa интересна тем, что она относится ко второй эпохе юрского периода – средняя юра.

"Большинство известных стегозавров относятся к более позднему юрскому периоду, что говорит о том, что он - самый древний определенный и описанный стегозавр, который поможет расширить наши представления об эволюции этой группы динозавров", - заявила Мэйдмент.

Стегозавры были широко распространены в Южной Африке, Северной Америке, Азии и Европе. Впервые этот вид был впервые найден в Северной Африке.

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