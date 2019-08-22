Ракета "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем и роботом "Федором" стартовала с Байконура

22 августа 2019 08:47 (UTC+04:00)

Ракета "Союз-2.1а" стартовала в четверг с космодрома Байконур с кораблем "Союз МС-14", на борту которого находится антропоморфный робот "Федор". Носитель этого типа впервые используется для запуска пилотируемого корабля, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ракета взлетела с 31-й стартовой площадки космодрома ("Гагаринский старт") в 06:38 мск. Пилотируемый корабль отправился к Международной космической станции (МКС) без экипажа, на его борту находятся только робот и грузы.

Корабль отделился от третьей ступени носителя и взял курс к МКС.

"Есть отделение пилотируемого корабля", - сказал диктор, который комментировал запуск. Робот "Федор" тоже периодически "комментировал" начало полета.

Как сообщил комментатор в подмосковном Центре управления полетами, где ведется трансляция старта, солнечные батареи пилотируемого корабля "Союз МС-14" раскрылись штатно.

"Солнечные батареи корабля "Союз МС-14" раскрыты", - сказал комментатор.

Полет корабля к МКС будет проходить по двухсуточной схеме. Стыковка запланирована на 08:31 мск 24 августа.

С 2002 года международные экипажи на орбиту доставляла ракета "Союз-ФГ". С 2020 года запланирован переход на носитель "Союз-2.1а", который ранее выводил только грузовые корабли и космические аппараты. Состоявшийся запуск является испытательным перед отправкой экипажа.

Переход на новое поколение ракет связан с прекращением поставок украинских аналоговых систем управления, которые устанавливались на "Союзе-ФГ". На ракете "Союз-2.1а" установлена отечественная цифровая система управления.

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