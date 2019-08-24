Туск призвал G7 договориться по Ирану

24 августа 2019 17:12 (UTC+04:00)

Глава Евросовета Дональд Туск перед началом саммита G7 призвал его участников найти "общий язык" по иранской тематике, потому что разногласия между США и Европой играют на руку РФ и Китаю.

"Говоря об угрозе распространения ядерного оружия, нужно сказать, что отказ США от ядерной сделки с Ираном не принес никаких положительных результатов", - заявил Туск, выступая перед журналистами в Биарицце, передает в субботу Trend со ссылкой на РИА Новости.

По его словам, "разногласия в западном мире, когда речь заходит об этом вопросе, играют на руку иранским аятоллам, а также России и Китаю".

"Лидеры G7 должны предпринять еще одну попытку найти общий язык по этому вопросу", - сказал он на пресс-конференции, которая транслировалась пресс-службой ЕК.

США в прошлом году в одностороннем порядке вышли из ядерного соглашения с Ираном и вновь ввели санкции против него, включая вторичные, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. Европейские участники СВПД, РФ и КНР неоднократно заявляли, что выступают за сохранение сделки.

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