Умер бывший глава Volkswagen Фердинанд Пиех

Бывший глава автоконцерна Volkswagen и акционер Porsche Фердинанд Пиех скончался в Германии в возрасте 82 лет, сообщает издание Bild, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По данным издания, Пиех потерял сознание в ресторане в баварском городе Розенхайм в воскресенье вечером, скорая помощь доставила его в больницу, где Пиех скончался. Причина его смерти пока не установлена.

На протяжении многих лет Пиех – австриец по происхождению – являлся главой совета директором немецкого автомобильного концерна Volkswagen и одним из основных акционеров Porsche-Holding.

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