ООН призвала страны Европы расширить возможности для учебы детей беженцев

11 сентября 2019 06:13 (UTC+04:00)

Возможности для получения образования в странах Европы детьми мигрантов и беженцев должны быть расширены. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявили в распространенном в Женеве в среду совместном заявлении Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), Международная организация по миграции (МОМ) и Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ).

Они призвали европейские страны "увеличить ресурсы и практическую поддержку для своих школьных систем, обеспечив, чтобы все дети беженцев, просителей убежища и мигрантов могли иметь доступ к качественному образованию и получали его".

В настоящее время у детей и подростков, родившихся за пределами Европы, имеется в два раза меньше шансов для завершения обучения в школе, чем у их европейских сверстников, констатируют УВКБ, МОМ и ЮНИСЕФ. Среди основных трудностей на пути детей беженцев и мигрантов к образованию в ООН называют нехватку финансовых средств, недостаточное число мест в школах или подготовленных учителей, языковые барьеры, отсутствие психологической поддержки. При этом особенно много трудностей у детей в возрасте 3-5 лет и у подростков 15 лет и старше, поскольку нередко на них не распространяется национальное законодательство об обязательном среднем образовании.

"Для детей беженцев образование имеет жизненно важное значение", - заявил директор европейского бюро УВКБ Паскаль Моро. "Качественное образование, - отметил он, - повышает жизненные шансы, облегчает интеграцию и представляет собой выигрышный путь и для самого обучающегося, и для общества". По его словам, вложение средств в обучение представляет собой "одну из лучших инвестиций" для государств.

УВКБ, МОМ и ЮНИСЕФ считают, что странам Европы необходимо расширить возможности для обучения детей беженцев и мигрантов в раннем возрасте и содействовать получению ими полного среднего образования и профессиональной подготовки.

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