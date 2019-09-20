В Минобороны РФ объяснили волнение Пентагона из-за турецких С-400

20 сентября 2019 15:11 (UTC+04:00)

Волнение Пентагона по поводу вероятной десакрализации F-35 турецкими расчетами ЗРС С-400 небезосновательно. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Минобороны РФ.

В российском военном ведомстве подчеркнули, что Калининградская область надежно защищена от любой возможной агрессии, отметив, что возможности системы ПВО "хорошо известны всем натовским пилотам, приближавшимся к воздушным границам РФ на Балтике".

"В полной мере это касается и "невидимых", только для американских налогоплательщиков и зарубежных покупателей, американских истребителей 5-го поколения. Трепет и волнение Пентагона по поводу вероятной десакрализации истребителей F-35 турецкими же расчетами ЗРС С-400 небезосновательны", - говорится в сообщении.

Ранее издание Breaking Defense со ссылкой на командующего ВВССША в Европе и Африке Джеффри Ли Харригана заявило о разработке минобороны США плана, позволяющего уничтожить систему ПВО Калининградской области в случае "агрессии" со стороны России. Он предусматривает "всестороннюю" операцию с комбинированными атаками с воздуха, земли, моря, из космоса, а также атаками в киберпространстве и радиоэлектронную борьбу.

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