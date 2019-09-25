Saudi Aramco восстанавливает добычу нефти быстрее, чем планировалось

Саудовская национальная нефтяная компания Saudi Aramco восстанавливает уровень добычи нефти, наблюдавшийся до атак на ее объекты, с опережением графика. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в среду агентство Bloomberg.

По словам источников Bloomberg, текущие производственные мощности компании составляют 11,3 млн баррелей в сутки. Таким образом, отметили собеседники агентства, Saudi Aramco восстанавливает добычу примерно с недельным опережением графика.

Два крупнейших предприятия саудовской национальной нефтяной компании Saudi Aramco в Абкаике и Хурайсе были атакованы в ночь на 14 сентября. Ответственность за нападение взяли на себя мятежники-хуситы из йеменского движения "Ансар Аллах", заявившие об использовании при совершении диверсии 10 начиненных взрывчаткой беспилотных летательных аппаратов.

Вернуться к прежним уровням добычи Саудовская Аравия рассчитывала к октябрю.

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