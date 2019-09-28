Звезду Джонни Деппа на "Аллее славы" в Голливуде испортили вандалы

28 сентября 2019 08:34 (UTC+04:00)

Звезду американского актера Джонни Деппа на "Аллее славы" в Голливуде разрисовали вандалы ненормативной лексикой, сообщает Daily Mail, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Кто-то выше имени написал слово "фальшивый", а чуть ниже два матерных слова, которыми попытался оскорбить Джонни Деппа.

Источник говорит, что инцидент произошел скорее всего 26 сентября.
Джонни Депп, который получил звезду в 1999 году, считается одним из самых востребованных актеров современности. Фильмы с его участием в общей сложности заработали десять миллиардов долларов в мировом прокате.

Однако в последние годы он погряз в судебных разбирательствах, связанных с бывшей женой Эмбер Херд, которая обвинила Деппа в побоях и эмоциональном насилии.

Он также судился с менеджерами и юристами, которые требовали расторгнуть с ним контракты и получить плату за свои услуги.

Поэтому источник предположил, что такое хулиганство могли совершить из-за давних обид.

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