Владимир Путин выступил против возложения вины на Иран по атаке в Саудовской Аравии

Россия против возложения вины на Иран по атаке в Саудовской Аравии, нет никаких доказательств, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на Российской энергетической неделе, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Отвечая на вопрос, как он рассматривает атаку на нефтяные объекты Саудовской Аравии, он ответил: "Мы это осуждаем, но мы против того, чтобы перекладывать вину на Иран, поскольку для этого нет никаких доказательств".

Путин подчеркнул, что колебания на рынке действительно возникли, потери у Саудовской Аравии были большими. Но, по его словам, в течение недели все восстановилось на мировых рынках и сейчас цена Brent упала ниже 60 долларов за баррель.

"Вчера мы тоже эту тему с президентом (Ирана Хасаном) Роухани обсуждали, его позиция заключается в том, что Иран снимает с себя всякую ответственность за это событие, он непричастен к этому событию, и для него, для Ирана, несколько странновата позиция некоторых стран, которые без достаточных оснований и без получения результатов международного расследования назначают его виновным", - указал Путин.

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