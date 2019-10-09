ЕС готов пойти на уступку Великобритании на переговорах по Brexit

Евросоюз согласен уступить Великобритании в одном из вызывающих споры вопросов, которые обсуждаются на переговорах, касающихся предстоящего выхода страны из состава сообщества. Как сообщает на своем сайте газета The Times, дипломатические источники в ЕС утверждают, что Брюссель готов наделить Ассамблею (однопалатный парламент) Северной Ирландии правом решать, как долго регион должен будет соблюдать нормативы Евросоюза после Brexit, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Как стало известно The Times, ЕС готов пойти на крупную уступку в обсуждении соглашения о Brexit, согласившись на создание механизма, который позволит Ассамблее Северной Ирландии принять решение о прекращении действия нового режима "бэкстоп" после истечения заранее установленного срока", - пишет издание. В настоящий момент обсуждается возможность того, чтобы соответствующий вопрос был поставлен перед Ассамблеей в 2025 году.

По словам источников The Times, в качестве ответной уступки Брюссель предлагает Лондону согласиться на единую таможенную границу в Ирландском море, настаивая на отсутствии необходимости создавать вторую таможенную границу на территории острова Ирландия, как предлагает британская сторона. Против такого предложения ЕС уже выступила Демократической юнионистская партия Северной Ирландии (ДЮП).

На минувшей неделе британский премьер-министр Борис Джонсон предложил Брюсселю альтернативу режиму "бэкстоп", который должен обеспечивать прозрачность ирландской границы после истечения переходного периода после Brexit. Предложения, которые в ЕС называют новым "бэкстопом", предполагают, что Северная Ирландия покинет таможенный союз ЕС, но будет оставаться членом единого рынка и соблюдать соответствующие нормативы ЕС после Brexit. При этом также предлагалось, что к 2025 году Ассамблея примет решение о том, продолжат ли для региона действовать правила ЕС или же необходимо будет перейти к выполнению британских норм, которые к тому моменту могут уже сильно отличаться от европейских.

Это потенциально проблемный момент для ЕС, так как Ассамблея еще в январе 2017 года временно прекратила свою работу из-за разногласий между двумя крупнейшими политическими силами региона, которые пока так и не были разрешены. Кроме того, правила подсчета голосов, действующие в Ассамблее, и сложившийся там расклад сил фактически означают, что как нынешние союзники британского правительства из ДЮП, так и сторонники объединения Ирландии из партии "Шинн Фейн" фактически будут обладать правом вето в ходе голосования по вопросу о сроках действия "бэкстопа".

Во вторник председатель Европарламента Давид Сассоли по итогам встречи с премьер-министром Соединенного Королевства Борисом Джонсоном заявил об отсутствии прогресса на переговорах по Brexit. Ранее источники в британском правительстве заявили британским СМИ, что переговоры фактически зашли в тупик из-за того, что Евросоюз не согласен на выход Северной Ирландии из таможенного союза ЕС. По словам премьер-министра Ирландии Лео Варадкара, который должен в ближайшие несколько дней провести встречу с Джонсоном, найти компромисс до назначенного на 17-18 октября саммита ЕС, будет "крайне сложно".

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