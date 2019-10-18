Помпео заявил, что эмбарго ООН на поставки оружия Ирану должно быть сохранено

Страны - члены Совета Безопасности ООН должны продлить эмбарго на поставки оружия Ирану. Об этом заявил в пятницу госсекретарь США Майкл Помпео, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Из-за ущербной иранской ядерной сделки, оружейное эмбарго в отношении Ирана перестанет действовать через год. Такие страны, как Россия и Китай, смогут продавать Ирану высокотехнологичное оружие. Иранский режим сможет свободно продавать оружие кому-либо еще, что вызовет новую гонку вооружений на Ближнем Востоке", - написал глава Госдепартамента в своем Twitter.

"Если поведение Ирана вызывает у вас беспокойство сейчас, представьте, как Иран будет действовать при наличии у него передовых ракет, дронов, танков и самолетов. Совбез ООН должен продлить оружейное эмбарго", - подчеркнул Помпео.

20 июля 2015 года СБ ООН единогласно принял резолюцию 2231 в поддержку Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, который ограничил атомные разработки Тегерана исключительно гражданскими целями. При этом резолюцией предусмотрено пятилетнее сохранение оружейного эмбарго и запрет на поставку в Иран технологий баллистических ракет в течение восьми лет.

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