Самолет Air France совершил посадку в Токио с неполадками в шасси

Самолет авиакомпании Air France совершил экстренную посадку в понедельник в токийском аэропорту Ханэда, на борту находился один из приглашенных на церемонию интронизации императора Нарухито. Об этом сообщило агентство Киодо, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Сообщений о пострадавших не поступало. Самолет Boeing-777 из Парижа с 323 пассажирами и членами экипажа на борту сел в Ханэде, несмотря на падение давления воздуха в механизме выпуска и уборки шасси. Однако на посадку это не повлияло.

Кто именно из приглашенных на церемонию в императорском дворце находился на борту самолета - неизвестно. Некоторые из них помимо спецрейсов используют рейсовые самолеты.

Церемония интронизации Нарухито, которая аналогична по значению коронации европейских монархов, намечена на 22 октября. Всего приглашено около 2000 иностранных гостей из 170 стран мира.

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