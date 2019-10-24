Иранцы и иракцы увеличили закупку недвижимости в Турции

24 октября 2019 10:14 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - За девять месяцев 2019 года граждане Ирана и Ирака приобрели в Турции 9,151 тысячи единиц недвижимости.

Об этом сказали Trend в государственном органе Турции по делам земельного кадастра и купли-продажи.

В январе-сентябре 2019 года граждане Ирана приобрели в Турции 3,623 тысячи объектов недвижимости, что на 1,427 тысячи объектов больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Согласно информации, в январе текущего года граждане Ирана приобрели в Турции 305, в феврале - 307, в марте - 334, в апреле - 332, в мае – 509 объектов недвижимости. В июне текущего года были приобретены 415, в июле - 464, в августе - 469, в сентябре - 489 объектов недвижимости.

Было отмечено, что за девять месяцев 2019 года граждане Ирака в Турции приобрели 5,527 тысячи объектов недвижимости, что на 661 единиц больше в сравнении с аналогичным периодом 2018 года.

Согласно информации, в январе текущего года граждане Ирака приобрели в Турции 605, в феврале - 628, в марте - 548, в апреле - 533, в мае – 594 объектов недвижимости. В июне текущего года были приобретены 429, в июле - 734, в августе - 675, в сентябре - 781 объектов недвижимости.

В сентябре 2019 года в Турции были проданы 146,9 тысячи объектов недвижимости, что на 15,4 процента больше по сравнению с сентябрем 2018 года.

В сентябре 2019 года иностранцам в Турции были проданы 4,177 тысячи объектов недвижимости, что на 25,6 процента меньше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)
Твиттер: @rhafizoglu

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