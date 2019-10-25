В работе Facebook и Instagram возникли неполадки

25 октября 2019 03:29 (UTC+04:00)

Пользователи социальных сетей Facebook и Instagram по всему миру столкнулись со сбоями в их работе в ночь на пятницу. Об этом свидетельствуют данные на странице сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

Неполадки в работе социальных сетей стали наблюдаться после 02:17 в пятницу. Чаще других на сбои жалуются пользователи из США, Канады, Германии, Великобритании, Португалии и других европейских стран.

По данным Downdetector, около 45% пользователей Facebook жалуются на сбои в работе новостной ленты, еще 34% - на полное отключение социальной сети, 19% испытывают проблемы со входом в свои аккаунты. Пользователи Instagram также испытывают трудности с просмотром ленты новостей (около 83%), жалуются на работу веб-сайта (9%) и не могут просматривать сообщения (6%).

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