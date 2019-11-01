МОК и администрация Токио окончательно согласовали проведение марафона ОИ-2020 в Саппоро

1 ноября 2019 07:58 (UTC+04:00)

Международный олимпийский комитет (МОК) и администрация Токио окончательно согласовали перенос марафона и соревнований по спортивной ходьбе во время Олимпийских игр 2020 года из японской столицы в северный город Саппоро из-за жары. Соответствующее решение было принято по итогам состоявшегося в пятницу заседания рабочей группы, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В заседании приняли участие глава координационной комиссии МОК Джон Коутс, губернатор Токио Юрико Коикэ, министр, ответственный за организацию летних Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио, Сэйко Хасимото и глава организационного комитета "Токио-2020" Ёсиро Мори.

"Как губернатор я с этим не согласна, но не буду препятствовать. Это решение без моего согласия", - сказала Коикэ.

Ранее МОК принял решение перенести из-за жары марафон и соревнования по спортивной ходьбе на Олимпиаде 2020 года из столицы в северный город Саппоро, что вызвало негативную реакцию у столичной администрации.

Согласно осуществленным замерам, на протяжении трех лет средняя температура воздуха в конце июля - начале августа в Токио стабильно превышала 30 градусов. Это гораздо выше показателей 1964 года, когда там состоялась Олимпиада, но тогда соревнования были проведены в начале октября. Наибольшие опасения вызывают марафон и спортивная ходьба на длинные дистанции, представляющие настоящее испытание для спортсменов и зрителей.

Летняя Олимпиада пройдет в Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года.

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