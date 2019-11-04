Большинство пострадавших в ДТП с автобусом во Франции - граждане ЕС и США

Большинство пострадавших в ДТП с автобусом во Франции - граждане Франции, Великобритании и США. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает газета Parisien.

Ранее сообщалось, что автобус компании Flixbus, следовавший по маршруту Париж-Лондон, опрокинулся на трассе А1 в департаменте Сомма. Двадцать девять человек получили легкие травмы, еще четыре человека находятся в тяжелом состоянии.

По информации газеты, среди пострадавших в ДТП 11 граждан Франции, десять граждан Великобритании, пять граждан США, двое румын и по одному гражданину Испании, Австралии, Маврикия, Японии и Шри-Ланки.

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