Меркель предрекла Восточной Германии еще полвека отставания

Выравнивание условий жизни на востоке и западе Германии может занять еще около полувека, а то и больше. Такое мнение высказала канцлер ФРГ Ангела Меркель в интервью газете Suddeutsche Zeitung в преддверии 30-летнего юбилея падения Берлинской стены, который отмечается 9 ноября, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.
По ее словам, надежды на то, что процесс пройдет быстро, не оправдались. "Спустя 10-20 лет (после падения Берлинской стены – прим. ред. ) была надежда, что это произойдет быстрее", — подчеркнула Меркель.
Канцлер Германии отметила, что тема падения Берлинской стены активнее обсуждается в немецком обществе из-за роста националистических и протекционистских тенденций в мире.
Меркель попросила набраться терпения и дождаться преодоления этих различий, а также "научиться сносить трудности свободы". При этом она пояснила, что под трудностями понимает принятие решений.
Отметим, что Берлинская стена - оборудованная и укрепленная государственная граница Германской Демократической Республики, построенная вокруг Западного Берлина и существовавшая с 13 августа 1961 года по 9 ноября 1989 года. Она не только разделяла западную и восточную части города, но и отделяла Западный Берлин от территории ГДР. Возведена она была по рекомендации совещания секретарей коммунистических и рабочих партий стран Варшавского договора и на основании решения лидера ГДР Вальтера Ульбрихта.
Девятого ноября 1989 года под влиянием массовых народных выступлений правительство ГДР сняло ограничения на сообщение с Западным Берлином, а с 1 июня 1990 года полностью отменило пограничный контроль. Третьего октября 1990 года ГДР и Западный Берлин вошли в состав ФРГ.
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