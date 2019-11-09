Меркель предрекла Восточной Германии еще полвека отставания

По ее словам, надежды на то, что процесс пройдет быстро, не оправдались. "Спустя 10-20 лет (после падения Берлинской стены – прим. ред. ) была надежда, что это произойдет быстрее", — подчеркнула Меркель.

Канцлер Германии отметила, что тема падения Берлинской стены активнее обсуждается в немецком обществе из-за роста националистических и протекционистских тенденций в мире.