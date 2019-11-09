Меркель предрекла Восточной Германии еще полвека отставания

9 ноября 2019 10:13 (UTC+04:00)

Выравнивание условий жизни на востоке и западе Германии может занять еще около полувека, а то и больше. Такое мнение высказала канцлер ФРГ Ангела Меркель в интервью газете Suddeutsche Zeitung в преддверии 30-летнего юбилея падения Берлинской стены, который отмечается 9 ноября, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По ее словам, надежды на то, что процесс пройдет быстро, не оправдались. "Спустя 10-20 лет (после падения Берлинской стены – прим. ред. ) была надежда, что это произойдет быстрее", — подчеркнула Меркель.

Канцлер Германии отметила, что тема падения Берлинской стены активнее обсуждается в немецком обществе из-за роста националистических и протекционистских тенденций в мире.