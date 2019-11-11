Первые данные экзитполов опубликованы после выборов президента Румынии

Действующий президент Румынии Клаус Йоханнис, представляющий Национал-либеральную партию (НЛП), набирает 39% голосов избирателей на проходящих в воскресенье в стране выборах главы государства. Следующая за ним Виорика Дэнчилэ (Социал-демократическая партия, СДП) получила 22,5% голосов. Эти данные экзитпола сообщил сразу после закрытия избирательных участков в 21:00 румынский Институт по изучению общественного мнения Curs-Avangarde, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Явка на выборах в целом составила 47,54% зарегистрированных избирателей. Поскольку для избрания в первом туре кандидату в президенты необходимо набрать более 50% голосов зарегистрированных избирателей, то, таким образом, 24 ноября может состояться второй тур выборов, в котором примут участие Йоханнис и Дэнчилэ.

На высшую должность в румынском государстве претендуют 14 кандидатов от различных политических партий, а также двое независимых. Среди них - действующий президент, 60-летний Йоханнис, выдвинутый НЛП; Виорика Дэнчилэ (от СДП); Мирча Дьякону (от союза партии "Про Румыния" и Альянса либералов и демократов); Дан Барна (альянс "Союза за спасение Румынии") и др.

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