Ученые назвали новую причину болезни Паркинсона

Лечение антибиотиками связано с повышенным риском развития болезни Паркинсона, выяснили ученые из Финляндии. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает MedicalXpress.

Как отметил руководитель научной группы Филип Шеперьянс, у значительной части пациентов, страдающих от этого неврологического заболевания, патология может возникать в кишечнике — задолго до проявления таких симптомов, как тремор, медлительность и мышечная ригидность.

"Бактериальный состав кишечника у людей с болезнью Паркинсона является аномальным, однако причина этого была неясна. Наши результаты показывают, что некоторые широко используемые антибиотики сильно влияют на микробиоту кишечника и могут иметь к этому отношение", — сказал невролог.

С 1998-го по 2014 год научная группа наблюдала за воздействием антибиотиков на 13 976 пациентов с болезнью Паркинсона и 40 697 здоровых добровольцев. Выяснилось, что употребление этих лекарственных препаратов было связано с развитием недуга.

Риск возникновения болезни Паркинсона сильнее всего повышали антибиотики широкого спектра действия и действующие против анаэробных бактерий и грибков.

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