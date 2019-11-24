Трамп в ближайшее время назовет место проведения саммита "семерки"

Президент США Дональд Трамп в воскресенье сообщил, что скоро назовет место проведения саммита Группы семи. В качестве одного из вариантов рассматривается его резиденция в Кэмп-Дэвиде (штата Мариленд), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Очень плохо, что мы не можем провести саммит там (в Trump National Doral Miami - прим. ТАСС). Я предлагал взять на себя все расходы, это позволило бы сэкономить $35 млн для США, лучшее место, - написал президент в Twitter. - Но глупые люди думали, что я бы на этом заработал. Ложь!"

"Рассматриваем Кэмп-Дэвид. Скоро объявим", - добавил он.

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