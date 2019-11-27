С космодрома в Куру стартовала ракета Ariane 5 с двумя спутниками связи на борту

27 ноября 2019 03:01 (UTC+04:00)

Европейская ракета-носитель тяжелого класса "Ariane 5" успешно стартовала в ночь на среду с космодрома в Куру (Французская Гвиана). Об этом свидетельствует прямая трансляция, которую вел сайт Arianespace, компании-оператора коммерческих пусков ракет с Куру, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ariane 5 предстоит в ходе 250-го по счету пуска вывести на орбиту два спутника общей массой около 10 тонн. Это спутник TIBA-1, созданный компаниями Airbus Defence and Space и Thales Alenia Space по заказу правительства Египта. Аппарат с массой в 5,6 тонны рассчитан на 15 лет эксплуатации. Он станет четвертым спутником, который Arianespace запустит для Египта. TIBA-1 должен быть размещен на геостационарной орбите.

Второй аппарат массой более 4 тонн, Inmarsat GX5, произведен Thales Alenia Space для британского оператора мобильной спутниковой связи Inmarsat. Запрограммированный срок его службы - 16 лет. Inmarsat GX5 станет пятым и самым мощным в группировке аппаратов GX (Global Express). Он должен обеспечить услуги связи в регионах Европы и на Ближнем Востоке, в том числе для беспроводного интернета на авиарейсах и для коммерческих морских услуг.

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