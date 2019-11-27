Искусственный интеллект помог решить загадку Шекспира

27 ноября 2019 07:38 (UTC+04:00)

Ученые использовали искусственный интеллект, чтобы определить, какой объем пьесы "Генри VIII" Уильям Шекспир написал сам, а какой - Джон Флетчер, сообщает Daily Mail, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Эксперты давно поняли, что это произведение - плод коллективного труда. Но не знали, какую часть написал сам Шекспир, а какую - соавтор, сменивший его на посту драматурга актерской труппы "Люди короля" в 1616 году.

Чешский специалист по искусственному интеллекту Петр Плехач решил прибегнуть к помощи алгоритма, который изучает стиль писателя и может определить его руку.

В результате удалось выяснить, что Флетчер создал несколько сцен, в том числе значительную часть второго действия. В некоторых эпизодах пьесы алгоритм предположил смешанное авторство.

Сходство между произведениями Шекспира и Флетчера заметил еще в 1850 году литературовед Джеймс Спеддинг. Результаты анализа "Генри VIII" при помощи искусственного интеллекта во многом подтвердили его предположения.

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