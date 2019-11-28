Panasonic продаст свой бизнес по производству микрочипов тайваньской компании

28 ноября 2019 05:19 (UTC+04:00)

Японская корпорация Panasonic продаст свой бизнес по производству микрочипов тайваньской компании Nuvoton Technology из-за реструктуризации, а также различных препятствий, связанных с торговыми разногласиями между Китаем и США. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила в четверг газета Nikkei.

Речь идет о продаже дочерней фирмы Panasonic Semiconductor Solutions, которая занимается разработкой, производством и продажами полупроводников. Panasonic в последние годы пыталась придать новый импульс своему бизнесу, связанному с микрочипами, в том числе за счет сотрудничества с автопроизводителями и поставок комплектующих для управления аккумуляторными системами на электромобилях.

Тем не менее реабилитировать это подразделение так и не удалось. По итогам 2018 финансового года (завершился в марте 2019 года) убыток Panasonic Semiconductor Solutions составил порядка $215 млн. Nuvoton Technology поставляет микроконтроллеры и микросхемы для Hewlett-Packard (HP), Dell и Microsoft.

Panasonic начала производить полупроводники в 1952 году и до 1990-х годов считалась одной из ведущих на мировом рынке в этой области. Однако за последние годы на фоне укрепления позиций конкурентов из других стран Азии, в том числе Китая, корпорация стала терпеть убытки. Аналогичная ситуация для Panasonic сложилась и в сфере производства жидкокристаллических дисплеев. От этого бизнеса компания планирует отказаться в 2021 году.

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