Новая политическая партия в Турции будет создана до конца этого года

БАКУ/Trend/ - Новая политическая партия в Турции во главе с экс-премьером Турции Ахметом Давтоглу будет создана до конца года, пишет в пятницу Trend со ссылкой на турецкие СМИ.
По данным СМИ об этом заявил сам Давутоглу.
По словам Давутоглу, штаб квартира новой партии будет расположена в Анкаре.
Напомним, что ранее Давутоглу призвал провести реформы в правящей Партии справедливости и развития (ПСР).
По словам Давутоглу, будучи членом ПСР, он призывал власти провести серьезные реформы в партии.
При этом он отмечал, что не уверен в том, что руководство партии учтет это пожелание.
Ранее Давутоглу говорил, что если его переговоры с ПСР не принесут результатов, будет создана новая политическая партия.
Отметим, что в турецких СМИ появилась информация о том, что в Турции создается новая партия во главе с экс-министром по вопросам экономики, и к этому политическому движению присоединятся Ахмет Давутоглу и Абдуллах Гюль.
(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Юсиф Агаев.)
Твиттер: @rhafizoglu
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