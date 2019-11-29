Новая политическая партия в Турции будет создана до конца этого года

29 ноября 2019 16:45 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Новая политическая партия в Турции во главе с экс-премьером Турции Ахметом Давтоглу будет создана до конца года, пишет в пятницу Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

По данным СМИ об этом заявил сам Давутоглу.

По словам Давутоглу, штаб квартира новой партии будет расположена в Анкаре.

Напомним, что ранее Давутоглу призвал провести реформы в правящей Партии справедливости и развития (ПСР).

По словам Давутоглу, будучи членом ПСР, он призывал власти провести серьезные реформы в партии.

При этом он отмечал, что не уверен в том, что руководство партии учтет это пожелание.

Ранее Давутоглу говорил, что если его переговоры с ПСР не принесут результатов, будет создана новая политическая партия.

Отметим, что в турецких СМИ появилась информация о том, что в Турции создается новая партия во главе с экс-министром по вопросам экономики, и к этому политическому движению присоединятся Ахмет Давутоглу и Абдуллах Гюль.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Юсиф Агаев.)

Твиттер: @rhafizoglu

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