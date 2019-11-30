Мэр мексиканского города посадит полицию и мусорщиков на пикапы Tesla

Мэр города Вальес в центральном мексиканском штате Сан-Луис-Потоси Адриан Эспер Карденас сообщил в пятницу о решении городских властей оснастить автомобилями Tesla Cybertruck полицию и коммунальные службы, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Важно, что, несмотря на завышенную, казалось бы, стоимость, эти расходы будут компенсированы за счет экономии на бензине и техобслуживании", - заявил в ходе пресс-конференции мэр, слова которого приводит издание Medio Tiempo.

Муниципальные власти представили журналистам три варианта комплектации, которые они предполагают использовать - полицейский пикап и варианты с прицепом для сборки мусора и буксировки цистерн с водой.

Эспер Карденас сообщил, что уже внёс предоплату за партию из 15 автомобилей, десять из которых будут оснащены двумя электродвигателями, а ещё 5 - в максимальной комплектации с тремя моторами.

"Нам важно не ускорение, которое развивают эти машины (2,9 секунды до 100 километров в час - ред.), а крутящий момент - это важно при буксировке грузов", - подчеркнул чиновник.

Проект мэрии Вальеса в случае его реализации станет первым опытом применения автомобилей Tesla в работе коммунальных служб.

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