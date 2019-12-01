В ООН напомнили о важности мирного сотрудничества в Антарктиде

Мирное сотрудничество в Антарктиде и защита этого континента остаются такими же важными задачами, как 60 лет назад – во время заключения договора об Антарктике, заявил главный советник по стратегическому взаимодействию в Арктике и Антарктике программы ООН по окружающей среде Ян Дусик, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Мировое значение Антарктиды растет. Тогда как воздействие изменений климата на таяние ледников становится все более заметным, существует множество экологических проблем Антарктиды, которые делают мирное сотрудничество и защиту этого уникального континента такими же важными, как это было во времена заключении договора об Антарктике", - сказал Дусик.

В настоящее время деятельность стран в Антарктиде регулируется заключенным 1 декабря 1959 года договором об Антарктике. Документ разрешает использовать Антарктиду только в мирных целях: проведение научных исследований, туризм и международное сотрудничество. Договор подписали 46 государств. Некоторые из них, в том числе Австралия, Аргентина, Великобритания, Новая Зеландия, Норвегия, Франция, Чили, заявляли о претензиях на части Антарктиды. СССР (Россия), США, ЮАР и Перу оставили за собой право предъявлять такие претензии. В 1988 году была принята ограничивающая добычу конвенция по регулированию освоения минеральных ресурсов Антарктики (CRAMRA), но после того, как ни одна страна ее не ратифицировала, документ был замещен протоколом об охране окружающей среды региона, вступившим в силу в 1991 году.

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