Том Холланд рассказал, как ему удалось спасти Человека-паука

Американский актер Том Холланд, известный по роли Человека-паука, рассказал ведущему Джимми Киммелу, как ему удалось спасти супергероя, после скандала с Marvel и Sony. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает THR.

Актер хотел поблагодарить Роберта Айгера, генерального директора The Walt Disney за предоставленную возможность сыграть культового героя комиксов, но позвонил, когда сильно выпил в баре.

Для этого Холланд специально узнал номер и электронную почту главы киностудии, но связался с ним, когда сильно выпил в баре.

"Во мне скопилось столько эмоций, когда я стал понимать, что все подходит к концу. Я не мог молчать. Я даже расплакался во время этого разговора. Но зато спас Человека-паука, — подчеркнул актер.

Беседа прошла удачно — как для актера, так и для будущего Человека-паука в Marvel.

Благодаря звонку Холланда 27 сентября Айгер и глава Sony Том Ротман заключили сделку, которая позволила студии Marvel спродюсировать еще один фильм о Человеке-пауке.

Ожидается, что новый блокбастер выйдет в 2021 году.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.